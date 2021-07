Le forti correnti lo avevano trascinato lontano

Il ragazzo disperso nel primo pomeriggio al lungomare Plaia di Catania è stato ritrovato. Sano e salvo. Solo un po’ impaurito. Il giovane si era tuffato in un punto nelle acque antistanti la struttura dove era ospite. A causa delle forti correnti è stato trascinato sempre lungo il sotto costa, ma molto lontano dal luogo d’ingresso in mare.

I suoi effetti personali erano stati ritrovati sulla battigia in prossimità della struttura. Il ragazzo è stato rintracciato dalla polizia di stato ed ha dichiarato di avere avuto tanta paura da rientrare a piedi alla residenza.

Cessata l’emergenza, la sala operativa della Capitaneria di porto di Catania che ha messo immediatamente in moto l’organizzazione delle ricerche e soccorso aero-marittime ha disposto il rientro delle unità navali, terrestri ed aeree messe in campo. Per l’occasione si erano attivate nella zona di ricerca di tre motovedette della guardia costiera, di due unità navali dei vigili del fuoco e di mezzo della polizia di stato.

L’area, inoltre, è stata sorvolata dagli elicotteri della base aerea della guardia costiera del capoluogo etneo.