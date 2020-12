A Paternò

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò (CT) hanno denunciato un 39enne di Graniti (ME), poiché ritenuto responsabile di ricettazione. I militari, grazie anche alla collaborazione dei proprietari terrieri, in contrada Baè, hanno sorpreso due persone intente a rubare arance. Visti i carabinieri, sono fuggite per le campagne facendo perdere le loro tracce, ma abbandonando sul posto un’Alfa Romeo 166, dov’era stata stipata circa una tonnellata di arance.

E’ stato denunciato il proprietario dell’auto che non ha fornito adeguata giustificazione circa il rinvenimento dell’autovettura nelle campagne di Paternò. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato nella flagranza il 43enne catanese Giuseppe Di Stefano, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. I militari di pattuglia, impegnati nel controllo del territorio, percorrendo la via Francesco Crispi ad Aci Castello, hanno notato l’uomo accovacciato in corrispondenza di una macchina parcheggiata, dalla quale, mediante l’utilizzo di attrezzi artigianali, aveva già asportato le due ruote posteriori. nLa refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.