I Poliziotti delle volanti di Catania hanno arrestato Giovanni Di Blasi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, a seguito di alcune informazioni acquisite, hanno eseguito una perquisizione nella casa dell’uomo dove hanno trovato 260 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. l’uomo è stato arrestato e su, disposizione del Pm di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Ieri mattina, invece, è stato denunciato un catanese per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. I poliziotti hanno ricevuto una segnalazione da parte della vittima di un furto la quale riferiva che poco prima un uomo gli aveva rubato un borsello dalla sua auto. Inoltre, la stessa vittima aveva appena ricevuto la notifica di un pagamento effettuato con la sua carta di credito presso una stazione servizio situata al Viale Mario Rapisardi. Gli agenti, pertanto, si sono recati immediatamente sul luogo segnalato, dove hanno bloccato un signore che aveva appena acquistato 4 pacchetti di sigarette, utilizzando la carta di credito oggetto di furto.