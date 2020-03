La carta aveva una lama di 7 centimetri

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato un ragazza di 30 anni accusata di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

È stata la Polizia di Frontiera presente all’aeroporto di Catania a denunciare alla Procura etnea la ragazza, una passeggera in transito che durante i controlli di sicurezza è trovata in possesso di un’arma da taglio e punta, con custodia in materiale plastico fabbricata ad arte riproducente una carta di credito nella quale celava una lama di 7 centimetri.