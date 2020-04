Gli arresti della Polizia di Stato etnea

Nella giornata di domenica 19 aprile Agenti delle Volanti di Catania hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato Giovanni Saitta, 32 anni. L’uomo è accusato di aver svaligiato un “Tutto un euro” in via San Matteo. L’allarme è stato dato dal titolare del negozio che ha visto un gruppo di persone, tramite l’impianto di videosorveglianza, mentre portata via merce per un valore di 12 mila euro. Ha chiamato il 112 e subito sono arrivate le pattuglie della Polizia che hanno notato il furgone utilizzato dai malviventi a San Pietro Clarenza, con all’interno parte della merce poco prima rubata. E’ stato rintracciato il proprietario del veicolo che ha ammesso quanto appena compiuto. La merce è stata restituita ai proprietari mentre l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

La Polizia di Stato arrestato in un’altra operazione Salvatore Platania, accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato mentre litigava con un vigilantes del supermercato Eurospin di San Giovanni La Punta. Un poliziotti si è avvicinato per portare alla calma gli animi ma l’uomo ha prima iniziato a offendere e poi ha colpito il poliziotto allo stinco con un carrello della spesa. Non contento h, è andato in auto ed ha cercato di colpire l’agente con un un blocca pedali. Al termine l’uomo è stato bloccato ed arrestato.