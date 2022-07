i due ai domiciliari

Nella notte di ieri, la Polizia di Catania è intervenuta sullo Stradale Primosole nel parcheggio di un deposito di un supermercato, dopo la segnalazione di persone sospette a bordo di un furgone.

La chiamata alle forze dell’ordine

Gli Agenti, giunti sul posto, hanno notato il furgone segnalato, e poi un’altra auto, con a bordo i due conducenti, che sono stati fermati e sottoposti a controllo. Durante le fasi del controllo si è avvicinato un autotrasportatore, riferendo al personale che i due soggetti fermati, con ad altri due, riusciti a dileguarsi, erano gli autori del furto, perpetrato quella stessa notte sul suo mezzo, di sei colli di carne, per un valore di 1.200 euro.

I due ai domiciliari

La polizia ha quindi perquisito i due soggetti, estendendo le perquisizioni anche ai veicoli, trovando arnesi per lo scasso, guanti in pile, scaldacollo di colore nero e felpe con cappuccio. Tutto materiale è stato sequestrato. Visto quanto emerso dai controlli e dalle dichiarazioni dell’autotrasportatore, i due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. I due si trovano ai domiciliari.

Tre denunciati per furto in garage

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno invece denunciato tre soggetti, due uomini ed una donna per un furto all’interno di un garage condominiale di via Fimia. I tre malviventi, nelle prime ore della notte, dopo aver aperto il cancello d’ingresso che porta ai garage condominiali ed aver forzato una saracinesca, sono entrati nel box, facendo razzia di tutti i beni. Acquisita la denuncia di furto, gli agenti, grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, riuscivano a risalire in modo certo all’identità dei tre che sono stati denunciati.

Il furto in un’auto

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un soggetto responsabile del furto di un pc e di un tablet da un’autovettura Fiat 500 lasciata per qualche minuto in sosta in via dei Miti. Un 58 anni, lo scorso 6 luglio, in pieno giorno, dopo aver annullato con un jammer il segnale di chiusura del telecomando dell’auto, approfittando della temporanea assenza del proprietario, si è introdotto nell’abitacolo rubando un computer portatile ed un tablet. Acquisita la querela gli agenti hanno identificato l’uomo grazie alla videosorveglianza.