Tentano di rubare auto ma vengono scoperti da poliziotto fuori servizio, denunciati

Redazione di

05/10/2022

Finisce male a due ladri di auto scoperti da un poliziotto fuori servizio a Catania. La loro sfortuna è stata quella di aver incrociato lo sguardo di un agente particolarmente attento a cui non è sfuggito quel che stavano facendo. La coppia di topi d’auto è stata bloccata dopo un inseguimento e assicurata alla pattuglia del commissariato di San Cristoforo. Alla fine sono stati denunciati ma non solo: dovranno anche risarcire un altro automobilista a cui hanno danneggiato il mezzo nel tentativo di scappare dall’inseguimento del poliziotto che con coraggio non ha esitato a prendere la propria auto per bloccarli. Una fuga oltretutto goffa dal momento che hanno provato a far perdere le loro tracce su un autocarro, troppo ingombrante per riuscire a perdersi tra le viuzze del centro Catanese.

Il sospetto

Ad intervenire un agente del commissariato “San Cristoforo” libero dal servizio. Stava transitando per via Serve della Divina Provvidenza e notava un uomo armeggiare nei pressi di un’autovettura in sosta. Il mezzo aveva un finestrino in frantumi. Un’altra persona veniva notata poco distante a bordo di un autocarro cassonato con annessa gru.

L’intuito

L’agente intuiva subito che era in corso un tentativo di furto. Per questo motivo ha deciso di scendere dal proprio veicolo e si adoperava per fermare i due soggetti. I due, una volta scoperti, davano vita ad una rocambolesca fuga a bordo del loro autocarro, danneggiando anche un’autovettura in sosta. Il poliziotto, quindi, nonostante fosse solo, è tornato a bordo della propria autovettura e riusciva ad inseguire i due presunti ladri e a fermarli in via IV Novembre.

Bloccati

I malintenzionati sono stati bloccati in attesa di essere accompagnati in commissariato grazie all’ausilio delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Entrambi venivano quindi denunciati per il tentato furto aggravato in concorso dell’autovettura. Inoltre dovranno risarcire l’ignaro proprietario del veicolo in sosta tamponato durante la fuga.