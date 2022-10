In ospedale il conducente del veicolo

Questa notte, intorno alle 2, probabilmente a causa di un automobilista ubriaco, una Fiat punto ha sfondato lo storico cancello di villa Butera terminando la sua corsa contro la facciata del palazzo che non ha subito fortunatamente danni. Allo stesso modo non si è registrato alcun ferito ad eccezione dell’automobilista che è stato trasferito in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Gravi danni al cancello

Di contro il cancello ha subito notevoli danni, tanto da essere stato divelto e dall’auto è fuoriuscito olio motore che si è sparso in tutto il piazzale antistante l’ingresso dello storico palazzo. A comunicarlo il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli che ha disposto che si intervenisse subito per ripulire il pavimento dall’olio disperso dall’auto. Il mezzo risulterebbe senza assicurazione, sul posto sono intervenuti gli addetti del pronto intervento comunale ed i carabinieri.















L’incidente a Caltanissetta

Dinamica simile ebbe l’incidente che si verificò a Caltanissetta lo scorso mese di agosto. In quel caso la polizia ha denunciato alla Procura di Caltanissetta un uomo per aver provocato un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti. Accadde in via Niscemi dove l’uomo, alla guida di un motociclo, si andò a schiantare contro un’auto parcheggiata al bordo della carreggiata. Il conducente del mezzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Contromano sullo scorrimento veloce

Lo scorso giugno altro episodio singolare. Un uomo aveva invaso la corsia opposta procedendo contromano sullo scorrimento veloce e per di più era alla guida ubriaco. Per questo motivo un anziano venne denunciato a Trapani perché ha finito per provocare un incidente con tre feriti, tutti finiti all’ospedale Sant’Antonio Abate.

I recenti casi

Appena qualche giorno prima era stato denunciato dai carabinieri sempre a Trapani un giovane che aveva messo in fila una sequenza di illeciti di natura penale e amministrativa. Ha causato un incidente stradale, provocando feriti, ed era risultato pure positivo ai test di alcol e droga. Inoltre si scoprì essere senza patente e assicurazione. A finire nei guai un 26enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sul Lungomare Dante Alighieri.