Intervento della polizia

La polizia ha denunciato alla Procura di Caltanissetta un uomo per aver provocato un incidente stradale mentre guidava in stato di ebrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti.

Lo schianto contro un’auto in sosta

Gli agenti della Polizia di Stato, alle prime luci dell’alba di ieri, sono intervenuti in via Niscemi, a Caltanissetta, poiché un uomo alla guida di un motociclo, si era schiantato contro un’auto parcheggiata al bordo della carreggiata. Il conducente del mezzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Scatta la denuncia

Dagli accertamenti sanitari è merso che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito; inoltre lo stesso non ha permesso ai sanitari, nei tempi previsti, di completare gli accertamenti psicofisici per uso di sostanze stupefacenti. Oltre alla denuncia penale l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per guida del mezzo con patente diversa da quella prevista e per mancata revisione del motociclo.

Contromano sullo scorrimento veloce

Lo scorso giugno aveva invaso la corsia opposta procedendo contromano sullo scorrimento veloce e per di più era alla guida ubriaco. Per questo motivo un anziano è stato denunciato a Trapani perché ha finito per provocare un incidente con tre feriti, tutti finiti all’ospedale Sant’Antonio Abate.

I risultati degli esami tossicologici

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno denunciato un 71enne per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, coinvolto insieme ad altre due persone ed altrettanti mezzi nell’incidente di pochi giorni fa nei pressi dello scorrimento veloce, è stato sottoposto agli esami tossicologici all’ospedale di Trapani dove a seguito dell’impatto tutti i coinvolti si sono recati tramite ambulanza.

I rilievi della radiomobile

Dai rilievi eseguiti dai carabinieri della radiomobile di Trapani è stato appurato che l’incidente sarebbe stato causato proprio dal 71enne che avrebbe invaso la corsia opposta procedendo in contromano sullo scorrimento veloce. A seguito delle lesioni riportate, tutti e tre i coinvolti sono stati trasportati nel locale nosocomio e sottoposti agli esami tossicologici dove l’uomo è risultato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche. I carabinieri provvedevano, oltre a denunciato, ad elevare la sanzione amministrativa prevista con il conseguente ritiro della patente di guida.

I recenti casi

Appena due giorni fa è stato denunciato dai carabinieri a Trapani un giovane che ha messo in fila una sequenza di illeciti di natura penale e amministrativa. Ha causato un incidente stradale, provocando feriti, ed è risultato pure positivo ai test di alcol e droga. Inoltre si è scoperto essere senza patente e assicurazione. A finire nei guai un 26enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sul Lungomare Dante Alighieri lo scorso mese di maggio.

Altro caso a Castelvetrano

Sfascia una vetrata all’interno della caserma dei carabinieri di Castelvetrano dove era stato condotto perché trovato alla guida in stato di ebbrezza. Per questo moto nei giorni scorsi è finito nei guai un uomo di 35 anni, denunciato dagli stessi militari dell’Arma per essere andato in escandescenze e aver opposto resistenza. L’uomo è incappato nei controlli in seguito ad un incidente stradale che lo ha visto coinvolto. D’ufficio sono scattati, per questi casi, i controlli del tasso alcolemico e da qui sarebbe emerso che si era messo alla guida dopo aver bevuto troppo, secondo i parametri imposti dal codice della strada.