Il video virale

Un’automobile contromano lungo la frequentatissima tangenziale di Catania. Il video ora è virale sui social ed è stato condiviso da centinaia di utenti. Le immagini mostrano un’auto, una Fiat Punto di colore grigio, che sfreccia lungo la tangenziale catanese nel senso opposto al normale andamento del traffico.

La situazione di pericolo

Non è dato sapere chi si trova alla guida visto che dal video non si vede l’autista; fatto sta che l’auto che viaggiava contromano lungo l’arteria etnea ha creato panico per la situazione di pericolo cui ha sottoposto la persona alla guida per se stessa e per gli altri automobilisti.

Il commento di chi riprende

“Solo a Catania si vedono queste cose, a senso vietato in tangenziale. Pazzo!”. Questo il commento della persona che, dall’altro lato della carreggiata, riprende l’utilitaria che viaggia pericolosamente in direzione opposta. Tra gli automobilisti c’è chi suona il clacson per far capire alla persona alla guida della Fiat Punto di essere contromano ma niente, l’auto continua a percorrere la tangenziale nel verso opposto come se nulla fosse. Possibile adesso che il video possa finire nelle mani della polizia stradale.

E piovono i commenti al video

Tra gli utenti dei social c’è anche chi prova a difendere l’uomo alla guida. “Avrà sbagliato lo svincolo poverino, invece di chiamare aiuto subito a giudicare”. C’è anche chi ci va duro con i commenti: “Spero l’abbiano prima fermato in qualche modo non causando nessuna disgrazia e poi ritirato la patente per sempre”. Ma c’è anche chi critica chi riprende l’auto contromano: Quindi mi fate credere che il pazzo sia solo chi va in contro mano, perciò, se ho capito bene, chi fa un video mentre guida in tangenziale con lo sguardo rivolto nell altra corsia non rischia incidenti”. “Si è assurdo in effetti, è un pericolo per tutti, ma tu che riprendi mentre guidi non sei assolutamente da meno”.