Salvini fiume in piena dopo l’assoluzione, “Sinistra usa giudici per vincere, italiani vogliono riaperture”

Redazione di

14/05/2021

Salvini assolto a Catania attacca i magistrati, “Sinistra usa magistratura per vincere elezioni” “Battaglie si vincono in Parlamento o in campagna elettorale” Anche il tema delle riaperture viene affrontato da Salvini a margine della sentenza Matteo Salvini è un fiume in piena dopo il non luogo a procedere emesso dal Gup del tribunale di catania sul caso Gregoretti. “Il fatto non sussiste”. E’ la motivazione con cui il del Gup di Catania, Nunzio Sarpietro ha emesso la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini a conclusione dell’udienza preliminare sul caso Gregoretti. Le motivazioni complete saranno pubblicate entro i prossimi 30 giorni. “Abbiamo la sinistra più retrograda del Continente “ Salvini, soddisfatto per la sentenza, torna ad attaccare la sinistra e la magistratura. “Il Giudice ha studiato lavorato e si è preso le sue responsabilità. Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate. L’Italia è l’unico Paese dell’Ue dove la sinistra politica ha mandato a processo un ministro non per reati corruttivi, ma per scelte di governo. Abbiamo la sinistra più retrograda del Continente europeo che usa la magistratura per vincere le elezioni dove non riesce a vincerle con in cabina. Spero che la sentenza sia utile agli amici del Pd e del M5s, le battaglie si vincono o in Parlamento o nelle campagne elettorale”. Se voto mi riporta a governo rifarò la stessa cosa Salvini ha dedicato la decisione del gup ai figli, agli italiani e agli stranieri per bene, come ha detto in un’intervista. “E in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese. E spesso lo fanno a mani nude”. Salvini riferisce di aver solo fatto il suo dovere da Ministro” Se gli italiani torneranno a votare e restituirmi responsabilità di governo farò esattamente la stessa cosa perché la migrazione regolare, controllata qualificata è un fattore positivo; l’immigrazione fatta a mo’ di Lampedusa con 3mila sbarchi in una settimana porta il caos”. “Nessun sequestro qui, ne’ a Palermo” Per Salvini resta lo scoglio Palermo, rinviato a giudizio a Palermo per i ritardi nello sbarco di migranti dall’Open Arms. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 15 settembre. “Sono tranquillo, se non esiste sequestro a Catania, non capisco perché debba esistere sequestro a Palermo. Questo giudice ha approfondito, ha studiato, ha lavorato, e si è preso sue responsabilità. Altri scelgono vie più comode”. Le riaperture post emergenza Non solo caso Gregoretti ma anche il tema delle riaperture viene affrontato da Salvini a margine della sentenza. Il leader della lega chiede riaperture più rapide. “In Sicilia abbiamo bisogno torni il lavoro degli italiani, il turismo, che non è compatibile con tanti sbarchi. Chiedo a Draghi che l’Italia difenda i confini come Spagna e Malta”, dice su SkyTg24. “Perchè aspettare ancora sul fronte delle riaperture?. Intanto annuncia di aver convocato per domani mattina un vertice fra ministri, governatori, sindaci e amministratori della Lega.

