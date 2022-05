Una pattuglia li ha intercettati a bordo di un’auto

Due giovani sono stati arrestati nella zona di San Leone, a Catania, a bordo di un’auto con al seguito diverse dosi di droga. A beccarli i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia. Alla vista dei poliziotti hanno subito mostrato nervosismo e quando gli agenti hanno capito tutto hanno perquisito l’auto da dove sono uscite le dosi di stupefacente.

Le accuse

I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 22 una volante, impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio, controllava un’autovettura con a bordo due giovani, in zona San Leone. Considerato l’atteggiamento insofferente al controllo dei due soggetti, i poliziotti li sottoponevano a perquisizione che dava esito positivo in quanto, all’interno dell’autovettura, venivano rinvenuti e sequestrati circa 26 grammi di marijuana, 16 di hashish e circa 4 di cocaina in involucri già confezionati e pronti per essere smerciati, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura delle sostanze.

Sequestrati anche soldi

Venivano sequestrati, inoltre, 75 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Alla luce della ricostruzione dei fatti i due sono stati arrestati e mezzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altro arresto

In queste ore i carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato un 39enne catanese accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, passando in via Officina, hanno osservato una cessione di droga ad opera dell’uomo al momento del loro passaggio e, una volta scesi dall’auto, sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto a perquisizione personale, il 39enne è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana e della somma contante di 60 euro ritenuta provento dello spaccio.

La perquisizione è stata estesa nella sua casa ed ha dato esito negativo. E’ stata però estesa anche ai locali e zone comuni di palazzine limitrofe all’abitazione e sono stati rivenuti una pistola a tamburo Weihrauch con matricola abrasa e 24 proiettili calibro 38 special, un involucro contenente 48 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. In di via Poulet i militari hanno sequestrato a carico di ignoti in uno stabile, in stato di abbandono e di libero accesso, altri 60 proiettili calibro 38 special e 85 calibro 9×21.