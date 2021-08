venerdì 6 agosto alle ore 9:30 la protesta

Un flash mob promosso dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle per accendere i riflettori sul caso del pronto soccorso di Paternò, un presidio importante per il territorio che ha raggiunto dati importanti nonostante la grave carenza di personale medico e sanitario.

Domani la protesta

L’iniziativa si terrà venerdì 6 agosto alle ore 9:30 davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò alla presenza del segretario e deputato regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo e del deputato regionale M5S, Francesco Cappello, componente della commissione Sanità all’Ars. Inoltre saranno presenti i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Gianina Ciancio e Jose Marano e Luigi Sunseri, il segretario provinciale PD e il segretario del circolo PD di Paternò, Angelo Villari e Salvatore Leonardi.

Nel primo semestre del 2021, infatti, sono stati 8.948 gli accessi al pronto soccorso. Un dato che attesta questo presidio al secondo posto per numero di accessi tra i presidi ospedalieri territoriali (Acireale, Biancavilla, Bronte, Caltagirone eMilitello).

Medici insufficienti

I medici sono insufficienti: Da febbraio 2021 solo quattro unità in servizio, ma realmente tre perché una in malattia a lungo termine. Queste tre unità non hanno più il sostegno dei 118sti che hanno preferito, per ragioni economiche, svolgere la loro attività in altro Ospedale Aziendale.

Pd e M5S: “Bando per tutti i posti vacanti”

“Con la presenza di soli tre unità in servizio – dichiara Anthony Barbagallo – non si può assicurare neanche la presenza un solo medico a turno, con gravi disagi per l’utenza ( attese lunghissime ); gravi le ripercussioni sui pazienti che sostano al pronto soccorso in osservazione breve; impossibilità di un medico accompagnatore nel caso di trasferimenti urgenti in altre strutture”.

“E’ significativo sottolineare – affermano Cappello, Ciancio, Marano e Sunseri del M5S – come da febbraio, nonostante la carenza di medici, gli accessi non siano diminuiti e che i numeri riportati sono importanti, considerata anche la riduzione degli accessi a tutti i pronto soccorsi. a causa dell’emergenza covid”.

A fronte dei numeri che testimoniano l’esigenza da parte del territorio di un pronto soccorso operativo ed efficiente – sottolineano PD e M5S – l’Asp deve provvedere ad emettere un bando per tutti i posti vacanti anche per i medici del Pronto soccorso di Paternó come attualmente avviene per Caltagirone e Militello.