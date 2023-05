Vola con l’auto nella scarpata e finisce in un vigneto

09/05/2023

Con l’auto finisce in una scarpata dopo un pauroso volo. Tanta paura per il conducente che però miracolosamente è rimasto illeso. E’ accaduto nella notte scorsa nel Catanese.

Sfondato muro

Il sinistro si è verificato a Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Il mezzo, condotto da un giovane di Paternò, sarebbe uscito fuori strada. Lo stesso conducente, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe perso il controllo. L’auto, all’altezza di una curva, ha sfondato il muro di contenimento precipitando nella scarpata. Il veicolo ha finito la sua corsa cappottando su un terreno agricolo.

Soccorso immediati

Immediati sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha effettuato una prima visita al conducente rilevando solo qualche graffio e contusione. Per lui un vero miracolo. Sul posto la polizia municipale ed i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Troppi incidenti, il progetto della Regione

Tantissimi gli incidenti che in Sicilia si sono verificati negli ultimi mesi, alcuni anche dall’esito tragico. Tanto da spingere la Regione ad intervenire dando vita ad un progetto su guida sicura in strade sicure. È il senso delle iniziative annunciate da Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità, in occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale che ricorreva lo scorso sabato 6 maggio. L’idea è quella di avviare un censimento per individuare le strade siciliane più a rischio incidenti, una campagna di sensibilizzazione con cortometraggi e “ambasciatori della sicurezza stradale”. Ed ancora, sul versante tecnico-infrastrutturale, più attenzione su questo tema nei progetti di manutenzione e in quelli di realizzazione di nuove strade in Sicilia.

La tragedia di Lascari

Lo scorso fine settimana si è consumato un incidente mortale a Lascari in contrada Gorgo Lungo. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina si è schiantata prima contro le recinzioni di diverse villette e poi ha finito la corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione. Il passeggero a bordo Andrea Finocchio di 29 anni è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù.