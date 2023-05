Incidenti stradali senza fine nel Siracusano, giovane in fin di vita a Catania

Redazione di

05/05/2023

Lotta tra la vita e la morte, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania, un 19enne siracusano, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri in contrada Spinagallo, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa.

Perde controllo moto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il ragazzo era in sella alla sua moto, quando, per ragioni ancora poco note, ha perso il controllo, finendo sull’asfalto.

Trasferito in 3 ospedali

L’impatto è stato violento, i soccorritori lo hanno trasportato prima con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola ma viste le sue condizioni gravi, per via di un trauma facciale importante, si è deciso di accompagnarlo in elisoccorso al Cannizzaro, salvo poi trasferirlo al Garibaldi.

Motociclista morto sulla Statale 114

E’ deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale di ieri un uomo di 57 anni che, con la sua moto, si è scontrato, con una furgone sulla Statale 114, tra Siracusa e Priolo, in prossimità dell’ingresso della portineria sud della raffineria Isab Lukoil.

L’uomo è morto nelle ultime ore, al Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato con l’elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’altro veicolo: entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale: un atto dovuto come l’imminente iscrizione nel registro degli indagati del conducente del furgone. Nella serata di ieri, gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni per provare ad accertare eventuali responsabilità.

Incidente misterioso a Targia

E’ un vero mistero l’incidente avvenuto ieri mattina, in contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa, con un furgoncino che si è ribaltato.

Conducente in fuga dopo incidente

Non si trova, infatti, il suo conducente, che, stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa, è scappato e con se avrebbe avuto degli zainetti. A quanto pare, l’uomo alla guida del mezzo sarebbe rimasto vittima di un incidente autonomo, probabilmente dopo essere finito fuori strada. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti nell’episodio.