L'iniziativa dell'assessore Aricò

Guida sicura in strade sicure. È il senso delle iniziative annunciate da Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità, in occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale che ricorre oggi, sabato 6 maggio: un censimento per individuare le strade siciliane più a rischio incidenti, una campagna di sensibilizzazione con cortometraggi e “ambasciatori della sicurezza stradale” e, sul versante tecnico-infrastrutturale, ancora più attenzione su questo tema nei progetti di manutenzione e in quelli di realizzazione di nuove strade in Sicilia.

Le parole di Aricò

“Gli incidenti stradali purtroppo continuano ad essere un’emergenza e sono la prima causa di morte tra i 15 ed i 29 anni- afferma Aricò-. Dobbiamo ribadire che semplici accorgimenti possono salvare tante vite. Avvieremo un censimento sulle strade più pericolose e ci confronteremo con le altre istituzioni, le forze dell’ordine e le scuole per concertare misure che possano ridurre al minimo morti e feriti nelle strade. Insieme all’assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, guidato da Elvira Amata, lanceremo un concorso per la realizzazione di cortometraggi sulla sicurezza stradale, proiettando i migliori nei festival e in genere negli eventi promossi dalla Regione. Nomineremo anche gli “ambasciatori della sicurezza stradale”, per rilanciare nelle scuole il messaggio relativo alla guida prudente. Guida sicura in strade sicure, dicevamo: proprio per questo negli interventi relativi alle strade siciliane di nostra competenza- sia nel caso di manutenzioni che di nuove realizzazioni- potenzieremo ulteriormente le misure per garantire il raggiungimento di questo importante obiettivo che avrà massina priorità”.

La tragedia di Lascari

Incidente mortale a Lascari in contrada Gorgo Lungo. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina è finita prima contro le recinzioni di diverse villette e poi ha finito la corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione.

La vittima

Il passeggero a bordo Andrea Finocchio di 29 anni è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura. I rilievi sono condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno valutando la posizione del guidatore.

La prima ricostruzione

L’auto sarebbe finita fuori strada in contrada Gorgo Lungo, sulla strada provinciale di Lascari. Il conducente della vettura ha perso il controllo per cause ancora in via di accertamento. Forse l’alta velocità potrebbe essere stata fatale. I due che erano nell’auto sono residenti della provincia di Messina.

Il terribile impatto

L’auto sarebbe uscita fuori strada a gran velocità stando ai primi accertamenti. Pare che il mezzo addirittura abbia divelto ben tre recinzioni di altrettante abitazioni poste sul ciglio della strada. Una di queste è stata sfondata e il veicolo è finito all’interno del terreno di pertinenza di una casa.

Inutili soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto ambulanza del 118 e vigili del fuoco. I primi hanno provato a rianimare il passeggero del mezzo mentre il conducente, un 37enne, trasportato in codice giallo all’ospedale Giglio di Cefalù. I pompieri invece hanno estratto il corpo dalle aggrovigliare lamiere del mezzo. Ad intervenire anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora incerta la causa che ha provocato la perdita del controllo del mezzo. Forse un colpo di sonno o una distrazione e il conducente non ha saputo più governare l’auto causando l’incidente mortale.

Like this: Like Loading...