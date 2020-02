Il fercolo sulla via del ritorno

Continua l’interminabile processione del fercolo di Sant’Agata a Catania. La mattina del 6 febbraio la Santa patrono è ancora in giro per le vie del capoluogo etneo e ancora migliaia sono i fedeli che la accompagnano nonostante il freddo e la pioggia. In queste ore è in atto in cosiddetto giro interno della processione di Sant’Agata, partito ieri pomeriggio e non ancora concluso.

Questa mattina sono andati in scena due degli appuntamenti più attesi dai fedeli e da tutti i visitatori accorsi a Catania per assistere alla processione del busto reliquiario di Sant’Agata. Questa mattina la processione, alle 8 era ancora in via Etnea, cioè sulla via del ritorno. Alle 9.30 si è consumata l'”acchianata” di San Giuliano, e il canto delle suore di clausura di via Crociferi. Dopo le manovre degli operatori del Fercolo, la Santa è arrivata a metà della salita di via Crociferi tra la commozione dei fedeli e dei turisti entusiasti per lo spettacolo.

L’anno scorso i due attesissimi appuntamenti saltarono e crearono tra i fedeli momenti di tensione e amarezza. La festa di Sant’Agata 2020, invece, ha regalato i due importanti momenti perchè al momento su Catania non ci sono nuvole e splende il sole. Impossibile è, invece, fare previsioni sull’orario di ritorno di Sant’Agata in Cattedrale.

Questa mattina, alle 6, il fercolo era Borgo dove sono stati sparati i fuochi d’artificio mentre la Santa era davanti la chiesa di Sant’Agata.