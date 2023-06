A nulla è servito l’intervento del 118, l’uomo lascia moglie ed una figlia

Sbanda, impatta col guardrail e finisce con la sua auto in un fossato. È morto così Domenico Castronovo, 32enne residente a Scordia nel Catanese. Il tragico incidente mortale si è verificato la scorsa notte.

Lo scontro è avvenuto intorno all’una e trenta nella zona industriale di Scordia. All’altezza della località Primosole, Castronovo per ragioni ancora da scoprire, ha perso il controllo della sua Audi 3 ed è finito contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo, al punto che la vettura è ribaltata ed è precipitata in un fossato.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, l’uomo è morto sul colpo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Castronovo, dipendente di un’azienda che produce e confeziona agrumi, lascia la moglie e una figlia.

Scontro tra un’auto e un’ambulanza a Caltanissetta

Un incidente si è verificato poco dopo le 16 in via Turati, a Caltanissetta, tra un’auto e un’ambulanza del 118, all’altezza di una rotatoria mentre il mezzo di soccorso si dirigeva, a sirene spiegate, verso l’ospedale Sant’Elia con a bordo una donna di 75 anni in codice rosso respiratorio. La paziente è stata trasportata in pronto soccorso da un’ambulanza della Croce rossa fatta arrivare sul posto. Nell’impatto sono rimasti feriti, non in maniera grave, i tre operatori del 118. Da ricostruire la dinamica dell’incidente.

Due persone morte carbonizzate in un incidente nei pressi di Agrigento

Tragedia oggi lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento. Due persone anziane sono decedute in un terribile incidente avvenuto nei pressi del bivio di Favara. Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro Fiat Panda che ha preso fuoco.

Per questo motivo sono ancora in corso le operazioni di riconoscimento delle salme. Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un’altra auto e si sarebbe ribaltato più volte sulla carreggiata. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e personale medico. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.