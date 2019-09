Il blitz nel quartiere di Librino

Scatta il blitz anti abusivi da parte della Polizia di Catania e, in particolare, nel quartiere di Librino negli immobili di proprietà del Comune di Catania e dell’Istituto Autonomo Casa Popolari.

In seguito ai controlli un uomo è stato denunciato per invasione e occupazione di edifici pubblici e per aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze. L’uomo aveva occupato abusivamente un garage di proprietà del Comune di Catania, costringendo sue cani a vivere al buio, senza aria e in un luogo sporco, con a disposizione solo acqua putrida da bere. In viale Biagio Pecorino, sono state denunziate due donne che avevano occupato un immobile di proprietà dell’Istituto autonomo Case popolari.

I poliziotti hanno anche sorpreso un giovane in possesso di marjuana. Il ragazzo occupava senza autorizzazione l’immobile assieme alla propria famiglia e nonostante percepisse il sussidio della “Carta Rei”, aveva iniziato lavori di ristrutturazione di ottime rifiniture, installando anche un televisore in bagno.