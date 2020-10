Indagini su altri scippi in zona

La Polizia di Catania ha fermato i due catanesi Gabriele Trovato, 25 anni, e Giuseppe Romeo, 23 anni dopo aver eseguito uno scippo in via Randazzo, ai danni di una donna che, per questo, ha subito una lesione alla spalla.

I Falchi, infatti, sono riusciti a intercettare i criminali immediatamente dopo che avevano compiuto il furto con strappo, a bordo di un motorino rubato.

Mentre Trovato è stato bloccato immediatamente nel momento in cui tentava di disfarsi di parte della refurtiva, uno smartphone ed un portafoglio, Romeo è stato bloccato dopo un lungo inseguimento terminato in viale Mario Rapisardi.

Gli equipaggi della Squadra Mobile, anche grazie all’ausilio delle Volanti, sono poi riusciti a recuperare la borsa e gli altri effetti personali che erano stati abbandonati dai criminali durante il loro percorso. Sono in corso indagini per capire se i due sono possano essere responsabili di altri colpi. I due sono stati anche denunciati per ricettazione in quanto la proprietaria dello scooter, alla quale il veicolo è stato restituito, ha formalizzato la denuncia di furto.