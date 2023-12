Ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuta in via Palermo

Drammatico incidente stradale a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. Un 17enne, infatti, è morto questa mattina in seguito all’impatto tra il suo scooter, un Honda Sh ed una vettura, una Citroen C3. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuta in via Palermo.

Inutili, purtroppo, i soccorsi giunti tempestivamente del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Sabato notte incidente mortale

Purtroppo questo è solo l’ultimo in ordine cronologico a Palermo nel week end scorso si è verificato un altro incidente, mortale. Per un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio, residente nel capoluogo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo dopo che l’auto, una Fiat Punto, guidata da un carinese di 40 anni ha iniziato prima a zigzagare e poi si è ribaltata. E’ successo tutto intorno alle due in viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò dove c’è il supermercato Lidl. Nell’incidente, contrariamente alle prime notizie giunte nell’immediatezza del fatto, sarebbe rimasta coinvolta un’altra auto, una Fiat 16 guidata da un uomo di 55 anni. Dopo lo scontro la Fiat Punto si è ribaltata, cappottando più di una volta, ed ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione.

Drammatico incidente a Trabia, morto un uomo

Un altro incidente drammatico in provincia di Palermo si è verificato ad inizio dicembre. E’ avvenuto a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.