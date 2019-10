Tre persone sono rimaste ferite in in incidente stradale che ha coinvolto due vettura sulla strada statale 284 ‘Occidentale Etnea’, in territorio di Paternò, che è stata provvisoriamente bloccata al traffico.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade alternative, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.