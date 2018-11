La strada statale 121 “Catanese” è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800, ma è stata chiusa al km 214, a Vicari, per esondazione presso ponte San Leonardo.

La strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” è stata chiusa al km 44,600 a Corleone per frana. Poco dopo le 14 sonos tate riaperte le statali 189 all’altezza di Lercara Friddi e la 644 nei pressi di Ravanusa

Permangono le chiusure, per allagamento del piano viabile, delle strade statali 188 “Centro Occidentale Sicula” a Sambuca di Sicilia e 189 “Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, per esondazione del fiume Platani.

Chiuso lo scorrimento veloce SS 640 dall’innesto della diramazione. La difficile situazione della viabilità siciliana vede impegante le squadre di Anas incessantemente in azione ovunque necessario per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

