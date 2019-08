E’ di due feriti uno dei quali trasportato in ospedale in elisoccorso in codice rosso il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in via Amato a Fondachello di Mascali.

Secondo la prima ricostruzione degli eventi una anziana donna alla guida di una Golf, impegnando l’incrocio ha centrato uno scooter sul quale viaggiava una coppia.

Ad avere la peggio nella rovinosa caduta è stato il passeggero del mezzo a due ruote che ha riportato gravi ferite. Ferito anche il conducente ma in maniera meno grave. Solo contusioni per la donna alla guida della golf.

I sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso poi atterrato nella vicina elipista di via Simome Neri a Carrabba di Mascali per il trasferimento d’urgenza del ferito più grave. Sono stati invece medicato in ambulanza sul luogo dell’incidente tanto il conducente della moto quanto l’anziana donna della golf