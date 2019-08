I rilievi degli agenti della polizia municipale

Due pedoni investiti a Palermo nelle ultime ore e il primo incidente stradale in via Roma con il doppio senso. E’ questo il bilancio delle ultime ore nel capoluogo.

L’incidente più grave al Foro Umberto. Qui un pedone è stato investito da una vettura e trasportato all’ospedale Civico in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi.

Un altro incidente questa mattina a Mondello nei pressi del Palace Hotel in via Principe di Scalea. Anche in questo caso ad essere investito un pedone. Il traffico nella zona è completamente paralizzato.

La scorsa notte il primo incidente in via Roma con il doppio senso appena istituito. Un auto si è scontrata con una moto, Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sembrano gravi. L’incidente è avvenuto alle tre di notte in via Roma angolo via Spinuzza.