La manovra non gli evita l’arresto

In auto con ben quattro chili di droga. A Scordia, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga un uomo di 55 anni. All’interno del veicolo che stava guidando trovata l’enorme quantità di marijuana. L’auto su cui si trovava è stata fermata lungo la Sp 28/1, arteria stradale che collega Scordia a Militello in Val di Catania.

La manovra disperata

L’uomo, avendo notato un posto di blocco dei militari, ha arrestato la marcia nel tentativo di cambiare strada. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri che lo hanno bloccato. Il 55enne messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto. La misura che gli è stata affibbiata è quella degli arresti domiciliari.

In provincia altra operazione similare il mese scorso

Nel Catanese un’operazione simile era stata messa a segno appena il mese scorso, seppur con numeri più ridotti. I carabinieri della stazione di Mineo in quel caso, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 45enne di Grammichele. Era accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. L’uomo venne fermato sempre ad un posto di blocco lungo la strada statale 417. Il conducente però, sin da subito, ha evidenziato un immotivato nervosismo. E difatti dentro una valigia gli fu trovato un contenitore colmo di marijuana. Nonostante poi l’uomo abbia consegnato spontaneamente una ulteriore piccola quantità di hashish, le immancabili attività di ricerca sull’autovettura, hanno permesso di rinvenire un altro involucro con ulteriori 52 grammi di marijuana nascosto all’interno del cofano motore.

La perquisizione a casa ed ritrovamento delle cartucce

I carabinieri hanno esteso la perquisizione nell’abitazione del 45enne a Grammichele dove sono stati rinvenuti due involucri contenenti marijuana per quasi 35 grammi complessivi, oltre ad un ingente quantitativo di materiale per il frazionamento ed il confezionamento delle singole dosi di droga. Inoltre in una dependance dell’abitazione sequestrati altri 115 grammi di marijuana.

