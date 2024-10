allerta meteo arancione sulla Sicilia

Scuole chiuse per prudenza anche in Sicilia in questo sabato di ottobre che segna la prima vera ondata di maltempo dell’autunno siciliano. Arriva la pioggia e porta con se l’allerta meteo. Dopo quella gialla delle ultime 24 ore, dalla mezzanotte tocca all’allerta arancione in buona parte della Sicilia mentre in altre regioni d’Italia l’allerta è rossa. Ma nonostante non sia l’allerta massima molti comuni della Sicilia orientale, a iniziare da Catania, hanno scelto la via della prudenza.

Scuole, ville e giardini chiusi a Catania

A causa delle previste condizioni atmosferiche avverse per la giornata di sabato 19 ottobre 2024 il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni agli uffici della protezione civile di predisporre ordinanza di sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio cittadino e la chiusura di parchi e giardini pubblici.

Gli altri comuni che hanno scelto di chiudere le scuole

Ma Catania non è l’unico comune che ha fatto questa scelta. Scuole chiuse anche nel ragusano e in particolare a Comiso, Modica, Santa Croce Camerina e Vittoria ed in un comune dell’Agrigentino: Licata.

L’allerta della protezione civile

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 19 ottobre. Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista l’allerta arancione per condi-meteo avverse.

In particolare – si legge nell’avviso n.24292 – “per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Venti deboli con scirocco in intensificazione dalla sera a partire dal canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento. Secondo i professionisti del settore: “Possibile peggioramento del tempo con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci sparsi. Temperature in lieve aumento, ma in calo da venerdì“.