minacciata di morte e segregata

I Carabinieri di Vizzini (Ct) hanno arrestato il 30enne Agbama Osasere, di origini nigeriane, per minaccia e sequestro di persona.

I militari sono stati chiamati dalla moglie che, in un momento d’assenza del marito, li ha avvertiti di essere stata minacciata di morte e segregata dal marito all’interno dell’abitazione assieme alla figlia di 2 anni. I Carabinieri hanno dovuto richiedere l’intervento di un fabbro per scardinare la porta d’accesso all’abitazione che era stata chiusa a chiave dall’uomo senza lasciare alcuna via d’uscita alla donna ed alla figlia.

La donna, che come se non bastasse è in stato di gravidanza, è stata poi affidata ad un centro antiviolenza mentre il marito, rintracciato mentre indisturbato si aggirava per le vie cittadine, è stato arrestato.