due bar chiusi per 5 giorni

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Librino (CT) ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere catanese. Presso un bar con annessa sala gioco sportivo, sono state contestate 5 sanzioni amministrative di 400 euro (4 ai clienti della sala giochi e una al titolare) per mancanza di mascherina protettiva e/o di green pass; disposta anche la chiusura provvisoria della citata sala giochi di 5 giorni.

Altro bar sanzionato

Un ulteriore accertamento all’interno di un altro bar ha consentito di verificare la presenza di un banconista privo di mascherina che era intento a somministrare bevande e alimenti: per tale motivo il dipendente è stato sanzionato e, anche in questo caso, è stata disposta la chiusura provvisoria della suddetto esercizio commerciale per 5 giorni.

Gli altri controlli

È stato poi effettuato un posto di controllo davanti il Commissariato Librino: un pluripregiudicato sottoposto a obbligo di firma si è presentato a alla guida di un’autovettura priva di assicurazione e senza possedere la patente di guida; l’autovettura è stata sottoposta a fermo e sequestrata amministrativamente e sono state comminate sanzioni pari a circa 6000 euro per infrazioni al Codice della Strada.

Verifiche sui domiciliari

Infine, nell’ambito dell’attività denominata Trinacria eseguita unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, sono stati eseguiti 21 controlli ad arrestati domiciliari e sono stati controllati 23 persone e diversi veicoli.