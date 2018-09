“Il Tribunale non ha accolto la nostra richiesta di misura di prevenzione personale perché ha ritenuto che mancasse l’altro presupposto per poter irrigare una misura di prevenzione e cioè l’attualità”.

Lo ha detto, incontrando i giornalisti in merito al sequestro di beni all’imprenditore Mario Ciancio il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che ha aggiunto: “Il tribunale ha infatti osservato che l’ultimo episodio accertato in cui era stato fornito un contributo di rilievo a cosa nostra risaliva al 2013. Tenuto conto di questo nonché dell’età avanzata di Mario Ciancio Sanfilippo, il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse il requisito dell’attualità e ha quindi rigettato la nostra richiesta di misura di prevenzione personale. Ha invece accolto in maniera sostanziale la nostra richiesta di misura di prevenzione di carattere patrimoniale”.