Un deposito del ‘falso’ con 6.488 prodotti tra accessori di abbigliamento di ottima fattura, occhiali, orologi e scarpe è stato scoperto dalla guardia di finanza di Catania durante una perquisizione in un’abitazione del centro storico. I prodotti sequestrati erano copia fedele di quelle di marchi prestigiosi quali Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Bulgari, Louis Vuitton, Gucci, Tissot, Ferrari, Hermès, Armani, D & G e Nike. Erano privi di fatture e di ogni altra documentazione che ne attestasse la legittima provenienza.

Valore stimato 250 mila euro

Il valore complessivo stimato dagli investigatori con la loro vendita sarebbe stato di oltre 250.000 euro. La merce, che sarebbe stata acquistata su canali online, è stata sottoposta a sequestro per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Il soggetto, depositario della merce è stato denunciato a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria.

Sequestrati giocattoli e cosmetici pericolosi, sanzioni per il commerciante cinese

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato oltre 200 mila accessori di vario genere in un negozio di Cerda (Palermo).

Controlli della Guardia di Finanza di Termini Imerese

I controlli sono stati eseguiti dalle fiamme gialle di Termini Imerese che hanno trovato numerosi prodotti che non riportavano, come prevede la legge, le indicazioni minime in lingua italiana previste dal codice del consumo, senza le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore o l’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

Prodotti senza marchio CE e cosmetici nocivi

In alcuni casi i prodotti erano sprovvisti del marchio Ce. Sono stati sequestrati giocattoli, accessori decorativi, addobbi natalizi (lampadine led per albero di natale), prodotti per la persona (elastici per capelli, bracciali, e orecchini), materiale da ferramenta, accessori per piscina (cuffie) e turistici (portachiavi riportanti simboli tipici della Sicilia), nonché cancelleria per scuola e ufficio (post-it, etichette, spillatrici e graffette). Le fiamme gialle hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato cosmetici (eyeliner e lucida labbra) nocivi per la salute, in quanto mancanti delle indicazioni minime previste dalla normativa vigente.

Sanzioni fino a 40 mila euro

Oltre al sequestro della merce, il commerciante è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione di sanzioni fino a un massimo di circa 40 mila euro.

Festa di Halloween, sequestrati 53 mila giocattoli dalla Finanza

Blitz della Guardia di Finanza di Siracusa a pochi giorni da Halloween: oltre 53.000 articoli tra giocattoli e

decorazioni per la festa sono stati sequestrati nel corso di un’operazione finalizzata a contrastare la vendita di

prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti.

Controlli nella zona nord

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Lentini, hanno riguardato due esercizi commerciali

situati nei Comuni di Lentini e Francofonte. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati più di 53.000 giocattoli

con decorazioni e accessori per Halloween, per un valore di decine di migliaia di euro.

Prodotti non a norma

I prodotti ritirati dal mercato erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal

Codice del Consumo. Più in dettaglio, le confezioni non presentavano le informazioni obbligatorie in lingua

italiana né le dovute avvertenze sui rischi di soffocamento legati alle componenti di piccole dimensioni.

