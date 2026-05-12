L'incontro nel capoluogo etneo

Ieri, 11 maggio, a Catania, si è tenuto un incontro tra l’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani SpA, avv. Michele Pivetti Gagliardi, e la presidente di Confindustria Catania, dott.ssa Maria Cristina Busi.

Il colloquio, cordiale e proficuo, ha avuto al centro il tema dello sviluppo infrastrutturale e logistico del territorio catanese e siciliano, con particolare riferimento al ruolo degli interporti come nodi intermodali a supporto della competitività delle imprese.

Le parti hanno condiviso una comune visione di intenti e hanno convenuto sull’opportunità di rafforzare la collaborazione tra il sistema associativo industriale e la SIS.

In tale prospettiva, è stato concordato di organizzare un evento aperto agli imprenditori dell’area, con l’obiettivo di illustrare le funzioni e le opportunità offerte dall’Interporto di Catania-Bicocca e di individuare forme concrete di sinergia tra Confindustria Catania e la Società degli Interporti Siciliani. L’appuntamento è previsto indicativamente per l’autunno 2026.

L’avvocato Michele Pivetti Gagliardi ha affermato: “Questo incontro conferma che gli interporti siciliani sono un’infrastruttura concreta a disposizione del sistema produttivo del territorio. Con Confindustria Catania condividiamo l’obiettivo di tradurre questa visione in opportunità reali per le imprese”.

La presidente Maria Cristina Busi ha aggiunto: “Gli interporti rappresentano per le nostre imprese un’opportunità concreta di rafforzare la competitività attraverso una logistica più efficiente e integrata. Confindustria Catania è pronta a fare la propria parte affinché questa infrastruttura diventi un vero strumento di sviluppo per il territorio”.

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo continuo finalizzato a costruire una visione condivisa di sviluppo, capace di valorizzare la posizione strategica della Sicilia nel Mediterraneo e creare nuove opportunità per le aziende del territorio.