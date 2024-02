Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, è stato ventato un tentativo di furto da parte di un gruppo di tre romeni senza fissa dimora, con un’età compresa tra i 28 e i 32 anni. Il bersaglio dei criminali era un negozio appartenente alla catena “Bruno Euronics”.

Il colpo

I ladri, dopo avere tirato fuori dal proprio rifugio la copertura in ghisa di un tombino e armati di questo materiale improvvisato, si sono diretti verso una vetrina del negozio e hanno iniziato a colpirla cercando di infrangere il vetro. Tuttavia, la fortuna non è stata dalla loro parte, poiché il vetro ha resistito agli impatti violenti.

La centrale operativa dell’istituto di vigilanza “The Guardian”, situata nella zona industriale di Catania, ha prontamente segnalato l’incidente ai carabinieri. I militari della stazione di Noventa Padovana e del nucleo radiomobile del comando provinciale di Padova sono intervenuti rapidamente nel negozio di via San Marco, alla periferia est di Padova, arrestando i malviventi.

La particolarità di questo episodio risiede nel fatto che, grazie ai sistemi di allarme e telecontrollo avanzati, è stato possibile prevenire un furto da un’estremità all’altra del Paese, poiché la segnalazione è partita da Catania.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato guanti da lavoro anti-taglio e un grosso cacciavite. Ulteriori strumenti da scasso e una cesoia sono stati trovati nell’Audi A4 utilizzata dai ladri per raggiungere il luogo del crimine. Il terzetto è stato temporaneamente rinchiuso in una camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

La spaccata a Palermo

Spaccata la vetrina di un ristorante cinese in via Principe di Belmonte ad angolo con piazza Ignazio Florio a Palermo. Il ladro è entrato e ha preso pochi spiccioli che si trovavano in cassa. Si sta cercando di verificare se sono stati portati via anche generi alimentari e bottiglie.

“Il locale da poco aveva finito lavori di ristrutturazione – dicono i residenti – un vero peccato. Purtroppo il vero danno più che il bottino è il danneggiamento dell’ingresso.

Ogni volta i commercianti spendono migliaia di euro per ripristinare le vetrine”. Sempre in via Principe di Belmonte un uomo è entrato nel negozio Douglas. Ha preso una bottiglia di profumo molto costoso e ha cercato di fuggire. Una dipendente ha cercato di fermarlo, ma è stata strattonata. Sono in corso le indagini per risalire al ladro.

