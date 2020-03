Sequestrato anche un mini telefono cellulare

Gli agenti del Commissariato di Adrano (Ct) hanno denunciato un 20enne un 17enne e un 16enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli della Polizia sono stati eseguiti nel quartiere Monterosso. Gli agenti hanno scoperto e sequestrato 8 involucri di alluminio, 6 dei quali nascosti in un contenitore di plastica, che contenevano 8 grammi di marijuana, Sequestrati anche 30 in contanti, un mini telefono cellulare, privo di Gps, tipo di telefono solitamente utilizzato per evitare la localizzazione dell’utilizzatore.