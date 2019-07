disposti i domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un ragusano di 32 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermo ieri sera in atteggiamento sospetto lungo via Plaia, è stato fermato per controllo dall’equipaggio della gazzella.

L’uomo, tradendo un notevole nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione personale al termine della quale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 dosi di cocaina e 265 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari.