CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, nell’ambito di un servizio volto a contrastare il mercato illecito delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio un 46enne pregiudicato catanese. L’uomo, già noto per reati connessi allo smercio di droga, è stato bloccato nel quartiere San Cristoforo.

Nel corso di un controllo nella sua abitazione, sono state trovate, ben nascoste in un ripostiglio, 4 buste di plastica da freezer, contenenti complessivamente 340 grammi di “amnesia”, un particolare tipo di marijuana, caratterizzata da un principio attivo molto più potente rispetto a quella normale e pertanto rivenduta a costi maggiorati sul mercato illecito, nonchè un bilancino di precisione. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere di Piazza Lanza.

Auto carica di pedane, un arresto a Misterbianco

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato un 29enne catanese in flagranza del reato di “furto aggravato”. In particolare i militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio a “largo raggio”, nel transitare in via San Nicolò, hanno notato un giovane armeggiare con la struttura di un ponteggio edile al livello della strada.

Stante l’orario serale e la consapevolezza che non si trattasse di un operaio, i Carabinieri sono pertanto intervenuti per accertare con esattezza cosa stesse accadendo. Hanno quindi avvicinato il giovane, identificato poi per il 29enne, che alla loro vista ha tentato di fuggire, venendo comunque prontamente bloccato.

Distrugge casa della madre, arrestato

I Carabinieri di Catania hanno arrestato un 43enne catanese per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, in seguito ad una chiamata giunta al 112 “Numero Unico di Emergenza”, si sono recati presso un’abitazione nel quartiere San Cristoforo, dove alcuni residenti avevano segnalato l’aggressione di un uomo ai danni di un’anziana donna. Giunti sul posto, hanno rintracciato nell’androne di un palazzo il 43enne, che ancora in preda all’ira, si è subito scagliato contro di loro, venendo comunque bloccato dopo una breve colluttazione. I Carabinieri hanno accertato che la vittima era in realtà la madre 67enne, residente in quell’edificio. La donna, oramai esausta delle continue richieste di denaro avanzate nel tempo dal figlio disoccupato, poco prima aveva rifiutato l’ennesima richiesta di soldi. Così l’uomo ha iniziato a distruggere mobili e suppellettili presenti nell’abitazione. L’anziana è rimasta illesa ed il figlio è stato accompagnato presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.