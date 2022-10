Il blitz in un appartamento del Trapanese

Sgominato un giro di spaccio di droga gestito da un giovane dalla sua abitazione di Marsala, nel Trapanese. L’uomo cedeva le dosi ai suoi clienti accogliendoli direttamente nel suo appartamento. Ma questo continuo via vai di gente ha finito per attirare l’attenzione dei carabinieri.

L’accusa

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala ad avere arrestato un cittadino gambiano di 30 anni, con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale, da tempo residente a Marsala. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il supporto dei cinofili

I militari dell’arma di Marsala, col supporto del nucleo cinofili di Palermo e del XII reggimento Sicilia, hanno perquisito l’abitazione dove risulta domiciliato lo straniero, insospettiti da dubbi movimenti di persone che in pochi minuti entravano e uscivano dall’appartamento.

Rimesso in libertà dopo la convalida

A conclusione dell’operazione il 30enne veniva trovato in possesso di 74 grammi di marijuana e 45 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo dopo l’arresto e l’udienza di convalida, è stato rimesso in libertà.

Altro spaccio formato casalingo

Appena ieri è stata scoperta un’altra casa dello spaccio nella vicina Petrosino. Un giovane è stato arrestato perché ritenuto il presunto pusher. Sono stati i carabinieri ad ammanettarlo dopo aver notato un eccessivo numero di persone che arrivavano in quella casa e dopo pochi minuti andavano via. Era chiaro che non si potesse trattare di semplici amicizie o visite di parenti. Alla fine l’intuito investigativo è stato confermato dalla perquisizione che ha portato alla scoperta in quell’appartamento di marijuana già suddivisa in numerose dosi. Nell’ambito di questa stessa operazione denunciato anche un minorenne. Ad operare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marsala che a conclusione dell’attività investigativa hanno arrestato un ragazzo di 22 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.