I Carabinieri di Catania hanno arrestato un anziano uomo per spaccio di droga e un extracomunitario specializzato nei furti d’auto. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato il 72enne catanese Carmelo Acireale, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel quartiere di San Cristoforo. I militari a bordo di una motocicletta, hanno eseguito una perquisizione nella casa dell’anziano. La ricerca ha avuto un buon esito perché, nascosto all’interno di una confezione di riso, i militari hanno trovato un involucro con circa 5 grammi di cocaina. Sul retro di un pensile della cucina, hanno scoperto un bilancino di precisione con del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi al minuto.

I carabinieri hanno anche arrestato il 23enne cittadino extracomunitario di origini gambiane Omar Steel, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo, in Corso Martiri della Libertà, dopo aver infranto il vetro del finestrino anteriore lato guida, stava armeggiando all’interno di una Opel Corsa nell’intento di manomettere i fili elettrici d’avviamento posti sotto il piantone di guida. I militari, dopo averlo bloccato, hanno informato l’ignara proprietaria che, dopo averli ringraziati, ha loro preannunciato che avrebbe sporto la relativa denuncia. L’uomo è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

I militari hanno anche arrestato due uomini Agatino Giuffrida, di 42 anni, e Andrea Condorelli, di 40 anni di Misterbianco, perché responsabili di furto aggravato dopi essere stati sorpresi a smontare pezzi di auto da una vettura. I malviventi, in particolare, avevano sollevato una Lancia Y con un cric idraulico ed erano in quel momento intenti a smontare la marmitta, sin dal collettore di scarico. All’interno della loro auto i militari hanno rinvenuto una sorta di officina viaggiante ed un catalizzatore comprensivo di sonda lambda della cui presenza i due ladri, ovviamente, non sono riusciti a fornire spiegazione. I due arrestati,sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.