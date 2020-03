Arrestati due gemelli

I Carabinieri della squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato i fratelli gemelli di 30 anni Angelo e Antonino Rondinella e il Salvatore Giaimi di 29 anni, tutti di Nissoria (EN), poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo è avvenuto nella zona di piazza Teatro Massimo, luogo della movida etnea. I tra sono stati sorpresi a bordo di un’auto in via Antonino di Sangiuliano. In seguito a una perquisizione sono stati trovati 2 involucri di plastica con 50 grammi di marijuana, nascosti nella manica del giubbotto di uno dei tre e altre 5 dosi di marijuana di 10 grammi.