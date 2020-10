Portato nel carcere di Messina

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 27enne catanese Giovanni Rizzo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’interno di un armadio della sua camera da letto i militari hanno trovato circa 1.3 chili di marijuana contenuti in una busta di cellophane, un bilancino sporco della stessa sostanza stupefacente, l’immancabile materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere al minuto. L’uomo è stato portato nel carcere di Messina.

I Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Giuseppe Barbagallo, in prova ai servizi sociali per reati in materia di droga, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane calava il cestino dal secondo piano di uno stabile di via Fratelli Gualando per la consegna delle dosi di marijuana ai diversi clienti. In casa i Carabinieri hanno trovato 400 euro in contanti, incassati probabilmente dalla pregressa vendita della marijuana, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Catania l’uomo ora si trova ai domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 26enne Michael Bonanno di Aci Catena, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ne hanno seguito con pazienza i movimenti fino a quando, stante il costante afflusso di giovani presso la sua abitazione in quella via Guglielmo Marconi hanno bloccato un acquirente e, constatato il suo possesso di 10 grammi di marijuana, hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione dello spacciatore.

Quest’ultimo, a dire il vero, non sembrava neanche tanto sorpreso della loro presenza, forse perché aveva già messo in conto una loro “sgradita” visita” visto il suo volume d’affari. I militari, pertanto, hanno trovato 48 dosi di marijuana già suddivisa in singole confezioni nonché la somma di 140 euro, ritenuta provento della vendita della droga. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.