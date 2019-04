I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 25enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fatto irruzione nella sua casa di via Del Bosco a Catania dove hanno trovato e sequestrato: 70 grammi di marijuana del tipo “skunk”, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita e 30 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita della droga.