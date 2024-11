I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarosa hanno eseguito due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un’operazione mirata. Il primo blitz ha avuto luogo in un magazzino in via del Maggiolino, utilizzato come punto vendita di droga. I militari, dopo un’attenta attività investigativa, hanno sorpreso i due spacciatori in flagranza di reato. Il magazzino, protetto da un sistema di videosorveglianza e due porte d’accesso, era frequentato da numerosi acquirenti. I Carabinieri, approfittando dell’ingresso di un cliente, sono riusciti a penetrare nel locale, sorprendendo uno spacciatore di 29 anni mentre controllava le telecamere di sorveglianza. L’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente cocaina, ma è stato bloccato dai militari. All’interno del magazzino sono stati trovati crack, marijuana, denaro contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Un minorenne di 17 anni, addetto al controllo degli accessi, è stato anch’esso fermato.

Secondo arresto ad Aci Catena

Un secondo arresto è stato effettuato ad Aci Catena, dove i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno fermato un 51enne pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, dopo essere stato pedinato dai militari, è stato fermato a bordo della sua auto mentre si dirigeva ad Acireale. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di nascondere alcune dosi di crack, ma è stato scoperto dai Carabinieri. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori dosi di crack e cocaina, oltre a due bilancini di precisione. La droga era nascosta in una tazza in cucina.

L’importanza dell’attività info-investigativa

Entrambi gli arresti sono il risultato di una meticolosa attività info-investigativa condotta dai Carabinieri, che ha permesso di individuare i luoghi utilizzati per lo spaccio e di monitorare i movimenti degli spacciatori. L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nel territorio catanese. Il 29enne arrestato in via del Maggiolino è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato condotto al centro di Prima Accoglienza di via Franchetti. Il 51enne di Aci Catena è stato invece portato in carcere. L’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri prosegue senza sosta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la criminalità. L’azione costante delle forze dell’ordine è fondamentale per prevenire e reprimere i reati legati al traffico di stupefacenti, un fenomeno che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e la sicurezza sociale

