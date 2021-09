è rivolto a studenti, appassionati e semplici curiosi

Corso teorico-pratico di astronomia a Catania

Aperte le iscrizioni

E’ organizzato dal Gruppo Astrofili Catanesi con la partecipazione dell’Osservatorio Astrofisico di Catania

Cosa prevede il corso e le informazioni per partecipare

Tutti a naso in su a guardar le stelle. Sono aperte le iscrizioni al XXXVI Corso teorico-pratico di astronomia,

organizzato dal Gruppo Astrofili Catanesi (G.A.C.) con la partecipazione dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania.

A chi è indirizzato il corso

Il Corso ha carattere divulgativo ed è indirizzato a studenti, appassionati o semplici curiosi di tutte le età.

Previste due escursioni serali sull’Etna

Il Corso è articolato in otto incontri teorico-pratici che si svolgeranno il sabato pomeriggio dal 30 ottobre al 18 dicembre 2021. Sei incontri pomeridiani nell’aula magna e negli spazi esterni del CUS-Catania (Città universitaria) più due escursioni serali sull’Etna.

Necessario il green pass

Il numero massimo di partecipanti, in ottemperanza alle restrizioni anti-covid, è quest’anno limitato a 55 iscritti. Si potrà partecipare al Corso solo se in possesso del “Green Pass”.

Verrà fornito il materiale didattico

L’iscrizione al Corso comprende anche l’affiliazione al G.A.C. per un anno, dispense, software e cartine stellari (in formato digitale) nonché la partecipazione all’estrazione finale di libri e strumenti.

Come partecipare al corso

Gli studenti delle scuole secondarie potranno utilizzare l’attestato finale ai fini del “credito formativo”.

Per i dettagli sull’iscrizione e sul programma dettagliato, visitare il sito Internet www.astrofilicatanesi.org/corsi/36corso/36corso.htm

Previste simulazioni al computer

Sul sito internet degli astrofili catanesi, si legge: “Gli argomenti saranno trattati con linguaggio avvincente, con proiezione di immagini, filmati e simulazioni al computer.

Durante le attività pratiche, condotte in gruppi fissi – ciascun gruppo guidato da un tutor – si useranno i telescopi e le fotocamere del GAC. I gruppi saranno costituiti in base all’età e alle eventuali indicazioni dei partecipanti. I tutor, ove possibile, saranno coetanei dei corsisti.

Si potrà inoltre partecipare (senza obbligo) a esercitazioni on line e condivisione di materiale, notizie, domande.

Quattro lezioni saranno condotte da astronomi dell’Osservatorio Astrofisico di Catania – Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Catania”.