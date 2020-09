La comunicazione della preside

Un alunno del liceo classico Mario Cutelli di Catania è risultato positivo al Covid19. Di conseguenza, da oggi giovedì 24 settembre e fino a giovedì 8 ottobre, è stata disposta la quarantena precauzionale per gli alunni e i docenti della II G dell’istituto scolastico.

La comunicazione è arrivata dalla dirigente scolastica Elisa Colella annunciando che gli alunni «seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa classroom, secondo l’ordinario orario curricolare».

È stata disposta la sanificazione della classe che è stata temporaneamente chiusa. La preside, sul sito del liceo, ha scritto che è stata anche disposta per oggi l’attivazione della DAD (didattica a distanza), «pur non sussistendo alcuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio, anche per le classi quinta G, prima G, terza G, seconda e terza H».

La preside ha anche raccomandato «a tutti la puntuale osservanza dell’orario curriculare e delle norme contenute nel Regolamento già approvato per la DAD. I docenti non coinvolti nella misura di contenimento svolgeranno la propria attività nelle aule della sede centrale, eccezion fatta per l’aula destinata alla 2G, il cui accesso viene temporaneamente interdetto per consentire le operazioni di sanificazione secondo il protocollo».

Anche nel resto d’Italia si sono riscontrati altri studenti positivi al coronavirus, come il caso di un alunno dell’Isis Nautico Galvani di Trieste, che è in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al tampone. Con lui sono stati posti in isolamento anche i 18 compagni di classe e 8 professori, in attesa di essere sottoposti anche loro al tampone.