il 23 e 24 marzo al metropolitan di catania

L’evento calcistico Roma-Napoli, in programma per la 29ma giornata del calendario di serie A, sarà il prossimo 31 marzo, allo Stadio Olimpico capitolino… ma il cartellone del Teatro Metropolitan di Catania ha già in serbo una commedia degli equivoci che mette a confronto le due realtà (non calcistiche, ma comiche…).

Ecco, quindi, servita la commedia “Roma – Napoli 1-1”, scritta da Augusto Di Vincenzo (per la regia di Valerio Groppa), che andrà in scena sabato 23 marzo (con due spettacoli, alle 17.30 e alle 21) e domenica 24 marzo (17.30). Prosegue, infatti, la rassegna “Una stagione a 4 stelle – Gilberto Idonea” che, in questo prossimo fine settimana, ha inteso riservare al suo amato pubblico due comicità storiche a confronto, appunto, quella partenopea e quella capitolina, rappresentate per l’occasione da una coppia che promette scintille, con tanto di cassa funebre sul palcoscenico: si tratta di Enzo Casertano e Fabio Avaro, con una presenza femminile singolare, la brava e bella Gabriella Silvestri.

Tra situazioni comiche e paradossali, un nuovo thriller tutto da ridere (Alessandro Idonea, figlio di Gilberto, ha da poco concluso le repliche di altro noir esilarante, Maggiordomo srl, ndr). E così, la curiosità del pubblico sarà mantenuta desta fino alla fine.

Cosa anticipare in questa sede? In una clinica romana, al settimo piano, e segnatamente nella stanza numero 46, un bidello napoletano, Hans, riceve un misterioso appuntamento al buio per mezzogiorno. Analogamente, anche Sesto, un allenatore calcistico romano, di minore categoria, riceve una lettera anonima che lo invita a presentarsi. Stesso posto, stessa ora… i due non si conoscono neppure, e tuttavia dovranno condividere il mistero (tutto da ridere) d’una bara chiusa all’interno della stanza! Chi ci sarà mai? Perché mai proprio loro a essere convocati? Una «affascinante quanto misteriosa donna» sarà lì a guidarli verso la soluzione del caso enigmatico… non senza esilaranti coup de théâtre! E con l’occasione «per far pace con il passato e ricominciare da capo».

La rassegna “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” si concluderà sabato 13 e domenica 14 aprile con uno dei cavalli di battaglia del compianto Gilberto Idonea “’U sapiti com’è”, che andrà in scena proprio in sua memoria.