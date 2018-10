Le operazioni di salvataggio rese complicate dal mare agitato

Ha tentato di suicidarsi buttandosi nelle acque agitate dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti a Catania ma è stata salvata dall’intervento di due carabinieri della squadra “Lupi”.

Come riporta gazzettinonline.it, ieri sera intorno alle 18,30 i due militari erano in servizio di pattugliamento quando hanno sentito le urla di alcune persone che indicavano una donna che si era appena buttata in mare. I due carabinieri si sono tuffati per riportare la donna a riva.

Le operazioni di salvataggio sono state rese complicate dal mare agitato e dalla resistenza opposta dalla donna che ripeteva di volerla fare finita. Una volta ricondotta a riva la donna è stata affidata alle cure del 118 ed è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ancora ricoverata.

