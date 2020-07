Arrestato il 39enne Massimo Agnello

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia (CT), hanno fermato per tentato furto aggravato, il 39enne Massimo Agnello. Intorno alle 4 e mezza del mattino, in via Fagone, hanno notato un uomo con un berretto e con il volto coperto da una mascherina chirurgica che stava forzando con un grimaldello la porta di una barberia.

L’uomo, alla loro vista, è fuggito ma i militari, comunque, sono riusciti a raggiungerlo ed ammanettarlo. Una volta espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri di Misterbianco (CT), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, hanno arrestato il 58enne catanese Nunzio Giangreco. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 6 mesi per il reato di appropriazione indebita commesso in Misterbianco nel luglio del 2013, è stato associato al carcere di Augusta.