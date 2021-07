Dietro le sbarre un bengalese, vittima in forte stato di shock

Agenti delle volanti della Questura hanno arrestato, a Catania, un bengalese di 36 anni per violenza sessuale e violazione di domicilio. L’uomo, approfittando del fatto che una 27enne sua vicina di casa aveva lasciato la porta d’ingresso socchiusa per fare entrare un poco di vento per fare fronte alla calura estiva, è entrato nella sua abitazione.

Appena sveglia se lo trova accanto nel letto

La 27enne, tornata tardi dal lavoro, si è svegliata all’improvviso trovando l’uomo accanto al suo letto. Ha urlato, dicendogli di uscire subito, ma il 36enne avrebbe tentato un ‘approccio’ fisico con lei. Sul posto è intervenuta la polizia che, dopo le indagini del caso, ha arrestato l’uomo che, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere.

Lui la fissava e la palpeggiava

Stando al racconto della vittima l’uomo la fissava e compiva atti di autoerotismo; terrorizzata dalla sua presenza, la ragazza in preda al panico gridava all’uomo di andare via e nel contempo tentava di spingerlo fuori dall’appartamento. Lei però non ha desistito e anzi l’ha palpeggiata ai seni. Solo grazie alla forza della disperazione la giovane riusciva finalmente a buttarlo fuori casa e a chiudere la porta di ingresso per poi chiamare il 112.

La giovane in forte stato di shock

All’arrivo dei poliziotti la ragazza in evidente stato di shock raccontava l’incubo vissuto e riferiva, anche, che aveva riconosciuto l’uomo, cioè un suo vicino di casa extracomunitario di cui forniva dettagliate descrizioni. Pertanto, gli agenti effettuavano un controllo nell’appartamento a fianco dove trovavano il soggetto, che indossava ancora gli abiti descritti dalla vittima. Dopo la formalizzazione della denuncia, la donna veniva accompagnata in ospedale in quanto in forte stato di agitazione, mentre il bengalese veniva arrestato per i reati di violenza sessuale e violazione di domicilio. Su disposizione del pubblico ministero è stato rinchiuso in carcere.