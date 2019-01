Il commissario per l’emergenza Calogero Foti ed il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci hanno assegnato alla chiesa di Santa Lucia di Aci Catena (Catania), danneggiata dal sisma di Santo Stefano, il fattore pericolosità primaria, attribuendo la valenza 1, codice che determina, urgenza e priorità. Lo ha reso noto il sindaco Sebastiano Oliveri, aggiungendo che l’amministrazione ha già provveduto al noleggio delle due speciali gru che serviranno per effettuare parte degli interventi al campanile ed al torrione della chiesa, che presumibilmente partiranno giovedì prossimo.

Un bilancio aggiornato di danni ed interventi da effettuare in seguito al terremoto di Santo Stefano è stato tracciato stamane durante un incontro tra il presidente della Regione Siciliana, i sindaci dei comuni colpiti al sisma, Sovrintendenza Beni Culturali, Genio Civile, Vigili del Fuoco ed organismi interessati, che è stato anche occasione per constatare lo stato dell’arte della situazione di emergenza dal terremoto ad oggi e sul numero e tipo di interventi effettuati finora. Intanto, domattina alle 9 nella sala riunione del C.O.M. di Aci Catena, dove è ancora operativo il Centro operativo comunale, è in programma una riunione sulla viabilità.

Venerdì 18 gennaio a Catania rappresentanti del Governo ed il responsabile nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli incontreranno i sindaci delle zone terremotate per aggiornare i dati relativi alla mappa degli interventi