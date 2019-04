Nel Catanese

Oltre 937 tonnellate di grano duro in cattivo stato di conservazione, conservate in locali dove sono stati trovati ratti e piccioni morti, sono state sequestrate nel Catanese da carabinieri del comando per la tutela agroalimentare.

I sigilli sono stati posti a conclusione di accertamenti eseguiti dal comando regionale di Messina nell’ambito di un’operazione nazionale dell’Arma con controlli in 12 aziende operanti nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti cerealicoli.